Неуклюжесть на вес плей-офф чемпионата мира в видеообзоре матча Эквадор – Сенегал – 1:2
19:55 - Читати українською
Эквадор проиграл Сенегалу битву за выход из группы в 3 туре ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча.
Исмаила Сарр 44’
Калиду Кулибали 70’
44’ Исмаила Сарр
70’ Калиду Кулибали
Африканцы мощнее провели первый тайм и забили столь нужный гол. Инкапье в штрафной налетел на Сарра, который и реализовал пенальти.
Эквадор отдал Сенегалу путевку в плей-офф ЧМ-2022 – герой двух туров похоронил "банановых" ассистом на соперника
После перерыва случились 2 минуты счастья и драмы для Эквадора. Мойзес Кайседо замкнул скидку Торреса, а ничья выводила в плей-офф именно "банановых". Впрочем, через 154 секунды Эннер Валенсия неудачно вернулся помогать защите и подарил мяч Кулиду Кулибали, принесшему Сенегалу победу. 1:2 – "Львы Теранги" заняли второе место и впервые за 20 лет сыграют в плей-офф Мундиаля.
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