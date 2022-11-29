Эквадор проиграл Сенегалу битву за выход из группы в 3 туре ЧМ-2022. Смотрите видео голов и обзор матча.

Африканцы мощнее провели первый тайм и забили столь нужный гол. Инкапье в штрафной налетел на Сарра, который и реализовал пенальти.

Эквадор отдал Сенегалу путевку в плей-офф ЧМ-2022 – герой двух туров похоронил "банановых" ассистом на соперника

После перерыва случились 2 минуты счастья и драмы для Эквадора. Мойзес Кайседо замкнул скидку Торреса, а ничья выводила в плей-офф именно "банановых". Впрочем, через 154 секунды Эннер Валенсия неудачно вернулся помогать защите и подарил мяч Кулиду Кулибали, принесшему Сенегалу победу. 1:2 – "Львы Теранги" заняли второе место и впервые за 20 лет сыграют в плей-офф Мундиаля.