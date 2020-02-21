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Невероятный камбэк подопечных Джеррарда в видеообзоре матча Рейнджерс – Брага – 3:2

13:23 63 Читати українською
Невероятный камбэк подопечных Джеррарда в видеообзоре матча Рейнджерс – Брага – 3:2
Рейнджерс – Брага – 3:2 / Твиттер ФК Брага

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Брага на выезде уступила Рейнджерс. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

67’ Янис Хаджи
76’ Джо Арибо
82’ Янис Хаджи
 
Франсержиу 11’
Абель Руис 60’
11’ Франсержиу
60’ Абель Руис
67’ Янис Хаджи
76’ Джо Арибо
82’ Янис Хаджи

Рейнджерс чуть не опозорился на своем поле. Уступая на 60 минуте со счетом 2:0, подопечные Стивена Джеррарда совершили невероятный камбэк.

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Дубль румынского полузащитника Яниса Хаджи и результативный выстрел нигерийца Джо Арибо реабилитировали "джерс" в глазах собственных болельщиков.

Уже меньше чем через неделю эта пара первой среди всех представителей турнира определит участника 1/8 финала Лиги Европы – матч состоится 26 февраля в 19:00 на Эстадио Акса.

Вулверхэмптон уничтожил Эспаньол, Арсенал дожал Олимпиакос, Джеррард совершил впечатляющий камбэк

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Лига Европы Рейнджерс - Брага Рейнджерс Рейнджерс Брага Брага Стивен Джеррард Стивен Джеррард
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