Невероятный камбэк подопечных Джеррарда в видеообзоре матча Рейнджерс – Брага – 3:2

В первом матче 1/16 финала Лиги Европы Брага на выезде уступила Рейнджерс. Видео голов и обзор матча смотрите на "Футбол 24".

Рейнджерс чуть не опозорился на своем поле. Уступая на 60 минуте со счетом 2:0, подопечные Стивена Джеррарда совершили невероятный камбэк.

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Дубль румынского полузащитника Яниса Хаджи и результативный выстрел нигерийца Джо Арибо реабилитировали "джерс" в глазах собственных болельщиков.

Уже меньше чем через неделю эта пара первой среди всех представителей турнира определит участника 1/8 финала Лиги Европы – матч состоится 26 февраля в 19:00 на Эстадио Акса.

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