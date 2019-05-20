Неймовірний гол Фегулі з передачі екс-динамівця Беланда приніс чемпіонство Галатасараю

В матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини Галатасарай обіграв Істанбул Башакшехір завдяки розкішному голу Фегулі (2:1).

Туреччина. 33-й тур

Галатасарай – Істанбул Башакшехір – 2:1

Голи: Фегулі, 47, Оньєкуру, 64 – Баїч, 17

Галатасарай у вольовому стилі переграв Істанбул Башакшехір і оформив чемпіонство. Початок матчу був за Істанбулом, який вийшов уперед завдяки голу Баїча. Однак по перерві, після подачі з кутового у виконанні Беланда, Фегулі спочатку виграв верхову боротьбу, влучив у хрестовину, миттєво зреагував і ударом через себе зрівняв рахунок. А перемогу Галатасараю приніс Оньєкуру, який буквально заніс м'яч у ворота.

Кравець голом, а Кучер асистом врятували свою команду від поразки у чемпіонаті Туреччини

Таким чином, Галатасарай набрав 69 очок і зберіг 3-х очковий відрив від Істанбула за тур до кінця чемпіонату, маючи при цьому перевагу завдяки перемогам в особистих зустрічах.

Галатасарай став чемпіоном Туреччини та виплатить Динамо непоганий бонус