toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Туреччина
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ ШАХТАР - ДИНАМО

Неймовірний гол Фегулі з передачі екс-динамівця Беланда приніс чемпіонство Галатасараю

20 травня 16:37 1008 Читать на русском
Неймовірний гол Фегулі з передачі екс-динамівця Беланда приніс чемпіонство Галатасараю
Фегулі та Беланда / Goal.com

В матчі 33-го туру чемпіонату Туреччини Галатасарай обіграв Істанбул Башакшехір завдяки розкішному голу Фегулі (2:1).

Туреччина. 33-й тур

Галатасарай – Істанбул Башакшехір – 2:1

Голи: Фегулі, 47, Оньєкуру, 64 – Баїч, 17

Галатасарай у вольовому стилі переграв Істанбул Башакшехір і оформив чемпіонство. Початок матчу був за Істанбулом, який вийшов уперед завдяки голу Баїча. Однак по перерві, після подачі з кутового у виконанні Беланда, Фегулі спочатку виграв верхову боротьбу, влучив у хрестовину, миттєво зреагував і ударом через себе зрівняв рахунок. А перемогу Галатасараю приніс Оньєкуру, який буквально заніс м'яч у ворота.

Кравець голом, а Кучер асистом врятували свою команду від поразки у чемпіонаті Туреччини

Таким чином, Галатасарай набрав 69 очок і зберіг 3-х очковий відрив від Істанбула за тур до кінця чемпіонату, маючи при цьому перевагу завдяки перемогам в особистих зустрічах.

Галатасарай став чемпіоном Туреччини та виплатить Динамо непоганий бонус

blog_ava
Сімоне Індзагі погодився очолити Ювентус
12:26
4813
Теги
Відеоновини Туреччина Істанбул Башакшехір Істанбул Башакшехір Софьян Фегулі Софьян Фегулі Юнес Беланда Юнес Беланда Галатасарай Галатасарай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
19
год
:
45
хв
Львів
17:00
Зоря
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук