Невероятный гол Фегули с передачи экс-динамовца Беланда принес чемпионство Галатасараю

В матче 33-го тура чемпионата Турции Галатасарай обыграл Истанбул Башакшехир благодаря роскошному голу Фегули (2:1).

Турция. 33-й тур

Галатасарай – Истанбул Башакшехир – 2:1

Голы: Фегули, 47, Оньекуру, 64 – Байич, 17

Галатасарай в волевом стиле переиграл Истанбул Башакшехир и оформил чемпионство. Начало матча было за Истанбулом, который вышел вперед благодаря голу Байича. Однако после перерыва, после подачи в исполнении Беланда с углового Фегули сначала выиграл верховую борьбу, попав в крестовину, мгновенно среагировал и ударом через себя сравнял счет. А победу Галатасараю принес Оньекуру, который буквально занес мяч в ворота.

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Таким образом, Галатасарай набрал 69 очков и сохранил 3-х очковый отрыв от Истанбула за тур до конца чемпионата, имея при этом преимущество благодаря победам в личных встречах.

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