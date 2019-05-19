Галатасарай став чемпіоном Туреччини та виплатить Динамо непоганий бонус

Галатасарай за тур до закінчення турецької Суперліги оформив чемпіонство.

Галатасарай у 33-у турі чемпіонату Туреччини переміг вдома Башакшехір з рахунком 2:1. Саме цей матч вирішував долю чемпіонства. Гості вийшли вперед у першому таймі, але двічі пропустили по перерві.

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Ця перемога дозволила Галатасараю здобути 22-е чемпіонство в своїй історії. "Леви" за тур до закінчення першості випереджають Башакшехір на 3 пункти, але забезпечили собі перше місце завдяки перемогам в особистих зустрічах.

Динамо отримає непоганий бонус, якщо Беланда стане чемпіоном Туреччини

До слова, раніше повідомлялось, що у разі здобуття чемпіонства Галатасарай заплатить київському Динамо бонус у розмірі 500 тисяч євро за трансфер Юнеса Беланда.