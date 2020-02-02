Неймар розкішно помстився супернику за фол – нетиповий вчинок бразильця

Нападник ПСЖ Неймар продемонстрував неабиякі технічні вміння у поєдинку 22 туру Ліги 1 проти Монпельє.

В одному з епізодів опонент Неймара сфолив проти нього у центрі поля. До честі бразильця, він не став падати і корчитися від болю (хоча частенько полюбляє подібні речі). Нападник швидко розіграв штрафний удар з одноклубником і серією оманливих рухів пошив суперника в дурні, ефектно обігравши його.

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До слова, матч ПСЖ – Монпельє завершився ефектною перемогою парижан з рахунком 5:0. Після 22 турів команда Томаса Тухеля впевнено лідирує в чемпіонаті, випереджаючи Марсель на 13 очок (щоправда, провансальці мають гру в запасі).

В активі Неймара у сезоні 2019/20 15 голів та 10 асистів у всіх турнірах. 27-річний бразилець встиг відіграти 18 поєдинків.

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