Неймар роскошно отомстил сопернику за фол – нетипичный поступок бразильца

Нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал незаурядные технические умения в поединке 22 тура Лиги 1 против Монпелье.

В одном из эпизодов оппонент Неймара сфолил против него в центре поля. К чести бразильца, он не стал падать и корчиться от боли (хотя частенько любит подобные вещи). Нападающий быстро разыграл штрафной удар с одноклубником и серией ложных движений оставил соперника в дураках, эффектно обыграв его.

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Кстати, матч ПСЖ – Монпелье завершился эффектной победой парижан со счетом 5:0. После 22 туров команда Томаса Тухеля уверенно лидирует в чемпионате, опережая Марсель на 13 очков (правда, у провансальцев есть игра в запасе).

В активе Неймара в сезоне 2019/20 15 голов и 10 ассистов во всех турнирах. 27-летний бразилец успел сыграть 18 матчей.

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