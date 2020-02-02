toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Франция
РЕАЛ МАДРИД - АТЛЕТИКО УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ТРАНСФЕРЫ ДИНАМО КИЕВ ЗИМНИЕ СБОРЫ

Неймар роскошно отомстил сопернику за фол – нетипичный поступок бразильца

10:03 93 Читати українською
Неймар роскошно отомстил сопернику за фол – нетипичный поступок бразильца
Неймар в матче ПСЖ – Монпелье / ФК ПСЖ

Нападающий ПСЖ Неймар продемонстрировал незаурядные технические умения в поединке 22 тура Лиги 1 против Монпелье.

 

В одном из эпизодов оппонент Неймара сфолил против него в центре поля. К чести бразильца, он не стал падать и корчиться от боли (хотя частенько любит подобные вещи). Нападающий быстро разыграл штрафной удар с одноклубником и серией ложных движений оставил соперника в дураках, эффектно обыграв его.

Неймар володіє цифрами на "Золотий м'яч" – форма всього життя, заради якої вартувало виходити з тіні Мессі

Кстати, матч ПСЖ – Монпелье завершился эффектной победой парижан со счетом 5:0. После 22 туров команда Томаса Тухеля уверенно лидирует в чемпионате, опережая Марсель на 13 очков (правда, у провансальцев есть игра в запасе).

В активе Неймара в сезоне 2019/20 15 голов и 10 ассистов во всех турнирах. 27-летний бразилец успел сыграть 18 матчей.

Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020

blog_ava
Динамо приємно дивує, конкуренти Зінченка та Ярмоленка, крах грандів і українця – головне про трансфери зими 2020
09:00
527
Теги
Неймар Неймар ПСЖ ПСЖ Франция Видеоновости ПСЖ - Монпелье
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
  • Динамо объявило заявку на второй тренировочный сбор
    Україна — 1 фев1027 Динамо объявило заявку на второй тренировочный сбор
2
час
:
4
мин
Леганес
13:00
Реал Сосьедад
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук