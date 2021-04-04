Схоже, майбутнє Неймара у паризькому гранді все ще залишається під питанням.

Бразильська суперзірка не раз заявляв, що хоче знову пограти з Ліонелем Мессі. Ба більше, Неймар вже повідомив про своє бажання керівництву Барселони, повідомляє Marca з посиланням на Diari ARA.

Неймар нарешті визначився зі своїм майбутнім – бразильцеві пообіцяли багато грошей

За даними джерела, форвард навіть призупинив перемовини щодо продовження контракту з ПСЖ, адже підозрює, що аргентинець збирається пролонгувати співпрацю з каталонцями. Враховуючи те, що перехід Мессі у ПСЖ виглядає не таким вже й реальним, Неймар натякнув Барселоні, що готовий повернутись в Іспанію.

Цю інформацію підтверджує і нещодавнє інтерв'ю Андре Курі, колишнього керівника селекційної служби "блаугранас" у Бразилії, в якому він сказав: "Неймар буде знову грати з Мессі, але не в ПСЖ, а в Барселоні".

Зауважимо, контракт бразильця з французьким грандом завершується влітку 2022 року, угода аргентинця з каталонським клубом розрахована до кінця поточного сезону. Майбутнє обох ще остаточно не вирішене.

ПСЖ поступився Ліллю у хамській битві імені Неймара, Ліон продовжив слабку серію і випав із зони Ліги чемпіонів: Ліга 1