Бразилець отримав червону картку в компенсований час, але не зміг заспокоїтися.

ПСЖ втрачає терпець через заяви Мбаппе – парижани оновили ціну на форварда

Неймар прямував до підтрибунного приміщення поряд з Тьягу Джало, який зіткнувся із зіркою ПСЖ і також був вилучений. Суперники продовжили обмінюватися гарячими репліками і жестами. Розгніваний Неймар рвонув до португальця, але персонал зміг завадити неминучій сутичці.

Додамо, що для нападника ПСЖ це вже друга червона у поточному розіграші Ліги 1. Раніше гнів найдорожчого гравця світу звалився на захисника Альваро з Марселя (3 тур).

ПСЖ поступився Ліллю у хамській битві за лідерство – парижан поховав екс-напарник Яремчука, а Неймар влаштував скандал