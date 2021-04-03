Неймар продовжив свою істерику після матчу проти Лілля – ледь не почалась бійка
Форвард ПСЖ Неймар "закипів" після поразки Ліллю (0:1) в 31 турі Ліги 1.
Бразилець отримав червону картку в компенсований час, але не зміг заспокоїтися.
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Неймар прямував до підтрибунного приміщення поряд з Тьягу Джало, який зіткнувся із зіркою ПСЖ і також був вилучений. Суперники продовжили обмінюватися гарячими репліками і жестами. Розгніваний Неймар рвонув до португальця, але персонал зміг завадити неминучій сутичці.
Додамо, що для нападника ПСЖ це вже друга червона у поточному розіграші Ліги 1. Раніше гнів найдорожчого гравця світу звалився на захисника Альваро з Марселя (3 тур).
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