"Арбітр був лояльний до обох команд і, на мій погляд, його рішення не вплинули на результат. Хоча в кількох епізодах міг бути більш суворим. Тому нарікання ван Боммеля безпідставні.

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На жаль, вистачає головних тренерів, які невдалу гру своїх підопічних виправдовують вигаданою упередженістю арбітрів. У Бартоша Франковські не було об'єктивних причин призначати у ворота Шахтаря пенальті чи покарати Тараса Степаненка жовтою карткою за удар ліктем.

В Гамбурзі не було таких епізодів, як в компенсований час недавнього матчу збірних України та Італії, коли арбітр Мансано з Іспанії банально не захотів помітити 100-відсоткового порушення правил біля воріт "Скуадри Адзурри", – цитує Ступара Sport.ua.

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