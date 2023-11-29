"Неудачную игру оправдывают вымышленной предвзятостью": экс-арбитр ФИФА ответил на все упреки по поводу помощи Шахтеру
Бывший рефери категории ФИФА Мирослав Ступар прокомментировал судейство в матче Лиги чемпионов между Шахтером и Антверпеном.
"Арбитр был лоялен к обеим командам и, на мой взгляд, его решения не повлияли на результат. Хотя в нескольких эпизодах мог быть более строгим. Поэтому жалобы ван Боммеля безосновательны.
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К сожалению, хватает главных тренеров, которые неудачную игру своих подопечных оправдывают вымышленной пристрастностью арбитров. У Бартоша Франковски не было объективных причин назначать в ворота Шахтера пенальти или наказать Тараса Степаненко желтой карточкой за удар локтем.
В Гамбурге не было таких эпизодов, как в компенсированное время недавнего матча сборных Украины и Италии, когда арбитр Мансано из Испании банально не захотел заметить 100-процентное нарушение правил у ворот "Скуадры Адзурры", – цитирует Ступара Sport.ua.
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