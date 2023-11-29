"Арбитр был лоялен к обеим командам и, на мой взгляд, его решения не повлияли на результат. Хотя в нескольких эпизодах мог быть более строгим. Поэтому жалобы ван Боммеля безосновательны.

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К сожалению, хватает главных тренеров, которые неудачную игру своих подопечных оправдывают вымышленной пристрастностью арбитров. У Бартоша Франковски не было объективных причин назначать в ворота Шахтера пенальти или наказать Тараса Степаненко желтой карточкой за удар локтем.

В Гамбурге не было таких эпизодов, как в компенсированное время недавнего матча сборных Украины и Италии, когда арбитр Мансано из Испании банально не захотел заметить 100-процентное нарушение правил у ворот "Скуадры Адзурры", – цитирует Ступара Sport.ua.

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