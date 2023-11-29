"Рефері дав двом нашим гравцям по жовтій картці за те, що вони нібито вдарили суперника ліктем. Але не їхньому капітану Степаненку за помилку, яку я робив 25 разів у своїй кар'єрі гравця і отримав 25 карток. А у випадку з Янссеном вважаю, що там пенальті, так. Вони також грали рукою у штрафному майданчику під час кутового.

Шахтар – Антверпен – 1:0 – відео гола та огляд матчу Ліги чемпіонів

Хто працював на ВАР? Мені цікаво, що вони бачать. Не хочу приділяти цьому питанню велику увагу, але ми обговорюємо людину. Хто стоїть за цим екраном? Чи достатньо вони компетентні? Чи розуміють вони футбол? Ми програли не через них, але іноді в мене виникає таке питання. Що ми ще маємо зробити? Скасувати ВАР?", – сказав Марк ван Боммель у коментарі Gazet van Antwerpen.

Нагадаємо, Шахтар мінімально здолав Антверпен в матчі 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів. Єдиний гол у зустрічі забив Микола Матвієнко. "Гірники" набрали 9 турнірних пунктів. Щоб кваліфікуватися в плей-офф Ліги чемпіонів, підопічним Пушіча в останньому турі необхідно перемагати Порту.

Шахтар переграв Антверпен і гарантував євровесну з надіями на плей-офф ЛЧ – ранній гол, два майже шедеври і супер-Різник