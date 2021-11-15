"Нам довелося помучитися. Інакше й бути не могло, адже шведи мають команду, яку не можна не побоюватися. Вони добре обороняються, не залишають вільних зон. У результаті, гадаю, гравці по праву заслужили на перемогу.

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Я дуже ними пишаюся – не лише тими, хто грав сьогодні у Севільї, але всіма, хто брав участь у цьому відбірному турнірі. Ми завершили його переможно, незважаючи на багато труднощів. Останні кілька матчів я відчував значно більше тиску, ніж на Євро та Лізі націй. Немов гора з плечей впала", – цитує Енріке офіційний сайт УЄФА.

Зазначимо, що Іспанія мінімально здолала Швецію (1:0) та здобула пряму путівку на Чемпіонат світу-2022, який відбудеться у Катарі.

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