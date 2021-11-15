"Нам пришлось помучиться. Иначе и быть не могло, ведь у шведов есть команда, которую нельзя не опасаться. Они хорошо обороняются, не покидают свободные зоны. В результате, думаю, игроки по праву заслужили победу.

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Я очень ими горжусь – не только теми, кто играл сегодня в Севилье, но всеми, кто участвовал в этом отборочном турнире. Мы завершили его победоносно, несмотря на многие трудности. Последние несколько матчей я ощущал гораздо большее давление, чем на Евро и Лиге наций. Словно гора с плеч упала", – цитирует Энрике официальный сайт УЕФА.

Отметим, что Испания минимально одолела Швецию (1:0) и завоевала прямую путевку на Чемпионат мира-2022, который состоится в Катаре.

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