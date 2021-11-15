Збірна Іспанії обіграла Швецію у завершальному матчі відбору на ЧС-2022. Дивіться відео гола та огляд матчу на "Футбол 24".

ЧС-2022, Кваліфікація

Іспанія – Швеція – 1:0

Гол: Мората, 86

Можна констатувати, що повернення Златана Ібрагімовіча не дало бажаного ефекту. Швеція з досвідченим форвардом у складі програла обидва матчі листопада, втративши лідерство у групі та пряму путівку на ЧС-2022.

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Вчора Іспанію могла влаштувати навіть нічия, упродовж майже усього матчу і тримався саме такий рахунок. Лише на останніх хвилинах зумів відзначитися Альваро Мората. Після дальнього удару Ольмо голкіпер перевів м'яч у поперечину, від якої він і відскочив до ніг Морати. Забити іспанцю не заважав абсолютно ніхто.