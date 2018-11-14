"Небо – не межа", – форвард Шахтаря Фернандо зворушливо прокоментував важку травму

Фернандо може вже не зіграти у цьому році / Фото ФК Шахтар

Бразильський нападник Шахтаря Фернандо Педро вперше прокоментував важку травму, отриману в кубковому матчі проти Олімпіка (3:2).

"У важкі часи нам доводиться шукати мудрі альтернативи: Повірте, що все можливо, тобто небо – це межа, і сила волі непереможна.

Фернандо ризикує більше не зіграти у 2018 році

Я надзвичайно вдячний за все, що Бог дав мені, я повністю переконаний, що я швидко видужаю і скоро повернуся до того, що я люблю найбільше", – написав Фернандо в Instagram.

19-річний бразилець через травму ноги може з'явитись на полі вже у 2019 році.