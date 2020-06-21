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"Не знаю, як Карпати витримають такий темп": Санжар прокоментував перенесення матчу з Олімпіком

13:08 - Читать на русском
"Не знаю, як Карпати витримають такий темп": Санжар прокоментував перенесення матчу з Олімпіком
Роман Санжар / ФК Карпати

Головний тренер Карпат Роман Санжар поскаржився на скажений графік, в якому доведеться грати команді найближчим часом.

 

"Подзвонили і сказали, що в Олімпіку така ситуація, тому матч буде скасовано. І все. Це дуже погано, ми готувалися, а тут знову така ситуація.

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Ми всі дуже засмучені, що так сталося в Олімпіку. Ми зберемося, проведемо двосторонню зустріч між собою. Потім будемо чекати, як нам далі діяти.

Це можна назвати певним плюсом, адже ми абсолютно не готові до матчу. З іншого боку, далі графік буде дуже щільний. Я не знаю, як ми витримаємо цей темп. Нам доведеться грати на 3-4-й день. Команда буде тільки грати, у нас практично не буде тренувань, ми весь час будемо в автобусі", – сказав Санжар у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, Карпати після ізоляції мали зіграти календарний поєдинок проти Олімпіка, однак у донецькій команді було зафісковано спалах COVID-19 – тести двох гравців дали позитивний результат – і матч перенесли на невизначений термін.

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Теги
коронавірус Карпати Карпати Олімпік Олімпік Роман Роман Санжар Карпати - Олімпік
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