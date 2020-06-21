"Не знаю, как Карпаты выдержат такой темп ": Санжар прокомментировал перенос матча с Олимпиком

Главный тренер Карпат Роман Санжар пожаловался на бешеный график, в котором предстоит играть команде в ближайшее время.

"Позвонили и сказали, что в Олимпике такая ситуация, поэтому матч будет отменен. И все. Это очень плохо, мы готовились, а тут опять такая ситуация.

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Мы все очень расстроены, что так произошло в Олимпике. Мы соберемся, проведем двустороннюю встречу между собой. Потом будем ждать, как нам дальше действовать.

Это можно назвать определенным плюсом, ведь мы совершенно не готовы к матчу. С другой стороны, далее график будет очень плотный. Я не знаю, как мы выдержим этот темп. Нам придется играть на 3-4-й день. Команда будет только играть, у нас практически не будет тренировок, мы все время будем в автобусе", – сказал Санжар в комментарии программе "Футбол NEWS".

Напомним, Карпаты после изоляции должны были сыграть календарный поединок против Олимпика, однако в донецкой команде была зафискована вспышка COVID-19 – тесты двух игроков дали положительный результат – и матч перенесли на неопределенный срок.

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