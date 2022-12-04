"Це була важка гра, суперник на нас дуже тиснув. Ми боролися, особливо в першому таймі, по перерві виправилися. Не думаю, що команда заслуговувала на те, щоб страждати в останні хвилини, у нас був шанс збільшити відрив.

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Лео вдалось відкрити рахунок. Натомість Ді Марія не був готовий до гри. Мати його на лаві запасних – це завжди спокуса. Будемо сподіватися, що з дня на день він зможе повернутись у стрій.

Добре, що всі розуміють максимальну складність. Ми зіштовхнулись із дуже непростим суперником. У мене було відчуття, що команді потрібен ще хтось, окрім Папу. Саме тому я зробив цю зміну.

Коли закінчується гра і я бачу, як усі святкують разом з людьми, це унікальні емоції. Хотілося б, щоб кожен зміг побачити й відчути те, що відчуває футболіст у цей момент. Ці гравці ідентифікують себе з народом, а народ – з командою", – цитує Скалоні сайт Асоціації футболу Аргентини.

На стадії 1/4 фіналу чемпіонату світу суперниками "альбіселесте" будуть Нідерланди. Зустріч відбудеться вже 9 грудня.

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