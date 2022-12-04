"Это была тяжелая игра, соперник на нас очень давил. Мы боролись, особенно в первом тайме, после перерыва исправились. Не думаю, что команда заслуживала того, чтобы страдать в последние минуты, у нас был шанс увеличить отрыв.

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Лео удалось открыть счет. Ди Мария не был готов к игре. Иметь его на скамейке запасных – это всегда соблазн. Будем надеяться, что с каждым днем ​​он сможет вернуться в строй.

Благо, все понимают максимальную сложность. Мы столкнулись с очень непростым соперником. У меня было ощущение, что команде нужен еще кто-нибудь, кроме Папу. Вот почему я сделал это изменение.

Когда заканчивается игра, и я вижу, как все празднуют вместе с людьми, это уникальные эмоции. Хотелось бы, чтобы каждый смог увидеть и почувствовать то, что испытывает футболист в этот момент. Эти игроки идентифицируют себя с народом, а народ – с командой", – цитирует Скалони сайт Ассоциации футбола Аргентины .

На стадии 1/4 финала чемпионата мира соперниками "альбиселесте" будут Нидерланды. Встреча состоится уже 9 декабря.