"Не вважаю, що мені платять надто багато. Я порівнюю це це зі співаком на концерті, на якого приходить подивитися 60 тисяч людей. Це логічні речі.

"Матч проти Хорватії буде для Бельгії фіналом": Куртуа дав амбітну обіцянку після ганьби з Марокко

Футбол по телевізору дивляться мільйони людей, на матчі ходять 60 тисяч, дохід клубу – 500-600 мільйонів фунтів. Так, це багато грошей, але чи забагато? Якщо клуб може собі це дозволити, то не забагато. Це не популярна відповідь, але я бачу це саме так", – цитує де Брюйне The Guardian.

Нагадаємо, півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брюйне заробляє близько 23 мільйонів євро на рік. Напередодні він зі збірною Бельгії зганьбився у матчі 2-го туру групового етапу ЧС-2022 з Марокко, програвши 0:2.

Перед останнім туром "червоні дияволи" з трьома балами йдуть третіми у своєму квартеті. Лідирують у групі F з 4 пунктами хорвати та марокканці. Замикає четвірку Канада з нулем у графі очок.

ЧС-2022: Бельгія зганьбилась у матчі з Марокко – провал Де Брюйне й Азара, унікальна зміна воротаря, жах Куртуа