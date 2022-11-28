"Не считаю, что мне платят слишком много. Я сравниваю это с певцом на концерте, на которого приходит посмотреть 60 тысяч человек. Это логичные вещи.

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Футбол по телевизору смотрят миллионы людей, на матчи ходят 60 тысяч, доход клуба – 500-600 миллионов фунтов. Да, это много денег, но слишком ли много? Если клуб может себе это позволить, то не слишком много. Это не популярный ответ, но я вижу это именно так", – цитирует де Брюйне The Guardian.

Напомним, полузащитник Манчестер Сити Кевин де Брюйне зарабатывает около 23 миллионов евро в год. Накануне он со сборной Бельгии опозорился в матче 2-го тура группового этапа ЧМ-2022 с Марокко, проиграв 0:2.

Перед последним туром "красные дьяволы" с тремя баллами идут третьими в своем квартете. Лидируют в группе F с 4 пунктами хорваты и марокканцы. Замыкает четверку Канада с нулем в графе очков.

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