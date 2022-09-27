"Шотландці не вміють захищатися, закритися, тому нам легше буде з ними грати, якщо вони сподіваються на нічию. Вони не вміють стати вдесятьох у штрафному майданчику і відбиватися. Суперник буде атакувати, буде багато боротьби і передач за спини захисникам. Протистояння з шотландцями буде цікавим. До того ж вони залишилися без лідера, і ще кілька гравців основи можуть не зіграти.

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Буде рівна гра. Шотландці будуть атакувати, а в нас буде багато вільного простору, де можна буде вийти в контратаку. У будь-якому разі, гра буде цікавою. Наші налаштуються, їм потрібно ризикувати і йти вперед. Захист суперника не настільки хороший – вони теж роблять помилки. Потрібно забити, а тоді вже перебудовувати тактику. Вважайте, що це фінал, від матчу залежить усе. Побачимо, який буде склад, тому що Олександр Петраков каже, що будуть зміни.

Звичайно, у матчі з вірменами склад був неосновним – деякі гравці за класом не підходять для збірної. Уперше побачив збірну Вірменії і мені здалося, що це дуже слабка команда. Ці зупинки м'яча, як гравці пересуваються по полю... Здалося, що це футболісти другого сорту. Тим більше, ми бачили наш склад. Ясно, що він не гратиме проти шотландців. Після матчу з вірменами не можна зазнаватися, тому що чекає важка гра з шотландцями", – цитує Сабо 1927.kiev.ua.

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