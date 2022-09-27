"Шотландцы не умеют защищаться, закрыться, поэтому нам легче будет с ними играть, если они надеются на ничью. Они не умеют стать вдесятером в штрафной и отбиваться. Соперник будет атаковать, будет много борьбы и передач за спины защитникам. Противостояние с шотландцами будет интересным. К тому же они остались без лидера, и еще несколько игроков основы могут не сыграть.

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Будет ровная игра. Шотландцы будут атаковать, а у нас будет много свободного места, где можно будет выйти в контратаку. В любом случае игра будет интересной. Наши настроятся, им нужно рисковать и идти вперед. Защита соперника не столь хороша – они тоже совершают ошибки. Нужно забить, а потом перестраивать тактику. Считайте, что это финал, от матча все зависит. Увидим, каков будет состав, потому что Александр Петраков говорит, что будут изменения.

Конечно, в матче с армянами состав был неосновным – некоторые игроки по классу не подходят для сборной. В первый раз увидел сборную Армении и мне показалось, что это очень слабая команда. Эти остановки мяча, как игроки передвигаются по полю... Показалось, что это футболисты второго сорта. Тем более мы видели наш состав. Ясно, что он не будет играть против шотландцев. После матча с армянами нельзя узнавать, потому что ждет тяжелая игра с шотландцами", – цитирует Сабо 1927.kiev.ua.

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