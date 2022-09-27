Матч Україна – Шотландія відбудеться сьогодні у Кракові. Стартовий свисток пролунає о 21:45. "Синьо-жовтим", щоб посісти перше місце у групі потрібно виключно перемагати. Щоб виконати це завдання, у розпорядженні тренерського штабу Олександра Петракова є 23 футболісти. Заявку на звітний матч опублікував офіційний сайт УЄФА.

Україна – Шотландія: анонс вирішального матчу Ліги націй

Голкіпери: Дмитро Різник (Ворскла), Андрій Лунін (Реал), Євген Волинець (Колос).

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний (усі – Динамо), Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко (усі – Шахтар), Віталій Миколенко (Евертон), Тарас Качараба (Славія).

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков (усі – Шахтар), Віктор Циганков (Динамо), Олександр Піхальонок, Едуард Сарапій (обидва – СК Дніпро-1), Андрій Ярмоленко (Аль-Айн), Руслан Маліновський (Аталанта), Данило Ігнатенко (Бордо).

Нападники: Роман Яремчук (Брюгге), Артем Довбик (СК Дніпро-1).