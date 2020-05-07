"Не думаю, що йому вже є сенс бігати": Босянок прокоментував можливий трансфер Маліновського

Відомий український коментатор Денис Босянок висловився щодо подальших перспектив півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

"Те, що ним цікавляться, означає, що він набрав висоту. Не думаю, що йому вже є сенс бігати. Він грає у найцікавішій команді сезону разом із Лаціо. Просто потрібно більше грати. У Гасперіні – практично два склади, чи не вперше за історію Аталанти. Такого ніколи не було, навіть коли команда наприкінці 80-х грала у півфіналі Кубка кубків. Особисто я б із такої команди не хотів йти.

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Маліновський поки що не є основним футболістом Аталанти – йому потрібно ним стати. Ось таку мету варто ставити у команді з таким чудовим тренером, одним із найцікавіших у теперішньому Кальчо. Враховуючи те, що Руслан виходить на 15 хвилин і грає на повну силу, у нього таке прагнення є", – сказав Босянок.

Нагадаємо, Маліновський перейшов до Аталанти у липні 2019 року з бельгійського Гента за 13,7 млн євро. У поточному сезоні українець зіграв за свій клуб у 31 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 3 результативних передачі.

Повну версію інтерв'ю "Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Босянок – про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова читайте на "Футбол 24".