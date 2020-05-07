toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Збірна України
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

"Не думаю, що йому вже є сенс бігати": Босянок прокоментував можливий трансфер Маліновського

7 травня 14:50 1175 Читать на русском
"Не думаю, що йому вже є сенс бігати": Босянок прокоментував можливий трансфер Маліновського
Руслан Маліновський / ФК Аталанта

Відомий український коментатор Денис Босянок висловився щодо подальших перспектив півзахисника збірної України Руслана Маліновського.

"Те, що ним цікавляться, означає, що він набрав висоту. Не думаю, що йому вже є сенс бігати. Він грає у найцікавішій команді сезону разом із Лаціо. Просто потрібно більше грати. У Гасперіні – практично два склади, чи не вперше за історію Аталанти. Такого ніколи не було, навіть коли команда наприкінці 80-х грала у півфіналі Кубка кубків. Особисто я б із такої команди не хотів йти.

''Ми навіть в душ не заходимо": як Маліновський тренується в Аталанті

Маліновський поки що не є основним футболістом Аталанти – йому потрібно ним стати. Ось таку мету варто ставити у команді з таким чудовим тренером, одним із найцікавіших у теперішньому Кальчо. Враховуючи те, що Руслан виходить на 15 хвилин і грає на повну силу, у нього таке прагнення є", – сказав Босянок.

Нагадаємо, Маліновський перейшов до Аталанти у липні 2019 року з бельгійського Гента за 13,7 млн євро. У поточному сезоні українець зіграв за свій клуб у 31 матчі у всіх турнірах, в яких забив 5 голів і віддав 3 результативних передачі.

Повну версію інтерв'ю "Динамо деградує з моменту відходу Реброва": Босянок – про Бєрдиєва "з музею", ціль для Маліновського і біду Петракова читайте на "Футбол 24".

blog_ava
Китай рветься на чемпіонат світу з 7-ма іноземцями: серед натуралізованих – 5 бразильців, екс-гравці Арсенала й Евертона
18:39
4913
Теги
Україна Україна Збірна України Лаціо Лаціо Українці за кордоном Легіонерський хліб Денис Босянок Джан П'єро Гасперіні Джан П'єро Гасперіні Аталанта Аталанта Руслан Маліновський Руслан Маліновський
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
23
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук