"Не думаю, что ему уже есть смысл бегать": Босянок прокомментировал возможный трансфер Малиновского

Известный украинский комментатор Денис Босянок высказался относительно дальнейших перспектив полузащитника сборной Украины Руслана Малиновского.

"То, что им интересуются, означает, что он набрал высоту. Не думаю, что ему уже есть смысл бегать. Он играет в самой интересной команде сезона вместе с Лацио. Просто нужно больше играть. У Гасперини – практически два состава, впервые за историю Аталанты. Такого никогда не было, даже когда команда в конце 80-х играла в полуфинале Кубка кубков. Лично я бы из такой команды не хотел уходить.

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Малиновский пока не является основным футболистом Аталанты – ему нужно им стать. Вот такую ​​цель стоит ставить в команде с таким замечательным тренером, одним из самых интересных в нынешнем Кальчо. Учитывая то, что Руслан выходит на 15 минут и играет в полную силу, у него такое стремление есть", – сказал Босянок.

Напомним, Малиновский перешел в Аталанту в июле 2019-го из бельгийского Гента за 13,7 млн евро. В текущем сезоне украинец сыграл за свой клуб в 31 матче во всех турнирах, в которых забил 5 голов и отдал 3 результативные передачи.

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