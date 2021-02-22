"Таємний шеф" чемпіонів Німеччини очікує на дитину разом зі своєю подругою, повідомляє Sport Bild.

"Я перейшов із Нансі у Страсбур, де шалено закохався": топ-представники нетрадиційної сексуальної орієнтації у футболі

Кілька тижнів тому 35-річна Крюгер навіть зібрала всіх гравців Баварії, щоб поділитися приємною новиною про вагітність. Реакція футболістів була бурхливою – вони засипали "боса" оплесками та гучними вітаннями.

Додамо, що Крюгер приєдналася до Баварії у 2003 році, а з 2012-го виконує обов'язки головного менеджера (відповідає за організацію зборів, контакт з гравцями, передматчеві заходи тощо). Також носить неформальне прізвисько "найвідоміша жінка Бундесліги".

Унікальна жінка-президент кидає виклик "мішкам" Ла Ліги – найбільших талантів проганяють за порушення моральних норм