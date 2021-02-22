"Тайный шеф" чемпионов Германии ожидает ребенка вместе со своей подругой, сообщает Sport Bild.

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Несколько недель назад 35-летняя Крюгер даже собрала всех игроков Баварии, чтобы поделиться приятной новостью о беременности. Реакция футболистов была бурной – они засыпали "босса" аплодисментами и громкими поздравлениями.

Добавим, что Крюгер присоединилась к Баварии в 2003 году, а с 2012-го исполняет обязанности главного менеджера (отвечает за организацию сборов, контакт с игроками, предматчевые мероприятия и т.п.). Также носит неформальное прозвище " самая известная женщина Бундеслиги".

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