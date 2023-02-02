Японський футбольний довгожитель Кадзуйосі Міура повертається в Європу на 56 році життя.

Міура офіційно став гравцем Олівейренсе, повідомляє пресслужба клубу. Найстарший футболіст світу виступатиме в другому дивізіоні Португалії.

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Кадзуйосі через місяць виповниться 56. Він повертається в Європу на правах оренди з Йокогами. Японським і португальським клубами керують ті самі люди.

"Король Кадзу" вже виступав у Європі, захищаючи кольори загребського Динамо та Дженоа в 90-х. Футбольний ветеран також пограв за Сантос і Корітібу в Бразилії, а останнім його клубом була Судзука Пойнт Геттерс з 4 ліги Японії.

Кадзуйосі Міура – найстарший футболіст світу. Як стати першою зіркою чемпіонату Японії і не втратити мотивацію в 55 років