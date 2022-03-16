Поважний вік – не перешкода для гри у футбол. Це вкотре довів 55-річний Кадзуйосі Міура, який днями провів перший поєдинок за нову команду.

Наддосвідчений форвард дебютував за Судзуку Пойнт Геттерс, яка виступає в четвертій лізі Японії. Кадзуйосі Міура провів на полі 65 хвилин, а поєдинок першого туру нового чемпіонату завершився перемогою його команди з рахунком 2:0.

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Це 37-й сезон японця на професіональному рівні. Він є найстаршим чинним футболістом світу, повідомляє Bleacher Report.

Раніше Міура захищав кольори Йокогами, Токіо Верде, Віссел Кобе, Кіото Санга й інших клубів. Є у ветерана досвід виступів і за кордоном – він встиг пограти в кількох бразильських клубах, Дженоа і Сіднеї. Провів 89 матчів за збірну Японії, у яких забив 55 голів – другий бомбардир в історії "самураїв". У лютому Міурі виповнилося 55 років.

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