Солидный возраст – не помеха для игры в футбол. Это еще раз доказал 55-летний Кадзуеси Миура, который на днях провел первый поединок за новую команду.

Сверхопытный форвард дебютировал за Судзуку Пойнт Геттерс, которая выступает в четвертой лиге Японии. Кадзуеси Миура провел на поле 65 минут, а поединок первого тура нового чемпионата завершился победой его команды со счетом 2:0.

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Это 37-й сезон японца на профессиональном уровне. Он является самым возрастным действующим футболистом мира, сообщает Bleacher Report.

Ранее Миура защищал цвета Йокогамы, Токио Верде, Виссел Кобе, Киото Санга и других клубов. Есть у ветерана опыт выступлений и за границей – он успел поиграть в нескольких бразильских клубах, Дженоа и Сиднее. Провел 89 матчей за сборную Японии, в которых забил 55 голов – второй бомбардир в истории "самураев". В феврале Миуре исполнилось 55 лет.

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