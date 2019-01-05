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Найшвидший гол та найпізніший незабитий пенальті цього сезону Ла Ліги у відеоогляді матчу Вальядолід – Райо Вальєкано

17:49 193 Читать на русском
Найшвидший гол та найпізніший незабитий пенальті цього сезону Ла Ліги у відеоогляді матчу Вальядолід – Райо Вальєкано
Альваро Медран / фото: Райо Вальєкано

Райо Вальєкано на виїзді обіграв Вальядолід в 18 турі Ла Ліги. Дивіться відео гола та найяскравіших моментів матчу.

Гості забили перший і переможний м'яч вже на 29-й секунді матчу. Гол Альваро Медрана став найшвидшим у нинішньому сезоні чемпіонату Іспанії.

Райо Вальєкано мінімально здолав Вальядолід: 18 тур Ла Ліги, матчі суботи

Вальядолід отримав шанс відігратися на 88-й. Однак Мічел не зміг реалізувати пенальті. Сейв Дміртієвскі виявився найпізнішим після удару з 11-метрової позначки в цьому розіграші Ла Ліги.

Завдяки цій перемозі Райо Вальєкано набрав 16 очок та все ще залишається у зоні вильоту, Вальядолід з 21 пунктами розташувався на 14 місці.

Іспанія18 турЕстадіо Хосе Сорілья (Вальядолід)

Вальядолід - Райо Вальєкано: Субота 05 січня 2019

Вальядолід
Матч завершено
0 : 1
Райо Вальєкано
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