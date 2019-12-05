Найкращий сейв сезону у Лізі Європи – УЄФА в захваті від гри Паньківа у матчі з Вольфсбургом

УЄФА відзначив рівень майстерності голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.

В рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи Юрій Паньків не одноразово рятував Олександрію від пропущених м'ячів від Вольфсбурга, хоча один удар суперника голкіпер збірної України так і не зміг парирувати.

Шаран занепокоєний переповненим лазаретом Олександрії

На своїй офіційній сторінці турніру у twiiter, прес-служба УЄФА опублікувала один з фантастичних сейвів Паньківа, підписавши відео словами: "А ви бачили кращий сейв у цьому сезоні?".

У поточному розіграші УПЛ Юрій провів 15 матчів, в яких пропустив 16 голів.

Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років