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Найкращий сейв сезону у Лізі Європи – УЄФА в захваті від гри Паньківа у матчі з Вольфсбургом

15:53 2479 Читать на русском
Найкращий сейв сезону у Лізі Європи – УЄФА в захваті від гри Паньківа у матчі з Вольфсбургом
Юрій Паньків / Фото ФК Олександрія

УЄФА відзначив рівень майстерності голкіпера Олександрії Юрія Паньківа.

 
Ваут Вегхорст 45+1’
45+1’ Ваут Вегхорст

В рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи Юрій Паньків не одноразово рятував Олександрію від пропущених м'ячів від Вольфсбурга, хоча один удар суперника голкіпер збірної України так і не зміг парирувати.

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На своїй офіційній сторінці турніру у twiiter, прес-служба УЄФА опублікувала один з фантастичних сейвів Паньківа, підписавши відео словами: "А ви бачили кращий сейв у цьому сезоні?".

У поточному розіграші УПЛ Юрій провів 15 матчів, в яких пропустив 16 голів.

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Теги
Відеоновини Головне Олександрія Олександрія Ліга Європи УЄФА Олександрія - Вольфсбург Юрій Паньків Юрій Паньків
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