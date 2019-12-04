Шаран занепокоєний переповненим лазаретом Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про кадрові проблеми команди.

"Довгий, думаю, вже завтра буде працювати в загальній групі. Ковалець, Бухал і Сітало під питанням. Складно сказати, навіть лікар не знає точних термінів відновлення.

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З Сіталом зрозуміло – він вже нам не допоможе в цьому році, а на Ковальця і Бухала ми ще сподіваємося, що вони нам зможуть допомогти хоча б в двох матчах", – сказав Шаран в ефірі ТК Футбол 1.

Після 16-ти турів УПЛ Олександрія перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 27 очок.

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