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Шаран занепокоєний переповненим лазаретом Олександрії

14:41 60 Читать на русском
Шаран занепокоєний переповненим лазаретом Олександрії
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про кадрові проблеми команди.

"Довгий, думаю, вже завтра буде працювати в загальній групі. Ковалець, Бухал і Сітало під питанням. Складно сказати, навіть лікар не знає точних термінів відновлення.

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З Сіталом зрозуміло – він вже нам не допоможе в цьому році, а на Ковальця і Бухала ми ще сподіваємося, що вони нам зможуть допомогти хоча б в двох матчах", – сказав Шаран в ефірі ТК Футбол 1.

Після 16-ти турів УПЛ Олександрія перебуває на 5-й сходинці турнірної таблиці, маючи в активі 27 очок.

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