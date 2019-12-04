Шаран занепокоєний переповненим лазаретом Олександрії

Сергій Тищенко — 15:00 351
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Раптова трагедія, кар'єра агента і трохи зради: як склалася доля найкращих українських футболістів на рубежі 30 років
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Барселона запропонує ПСЖ космічний обмін – дві зірки нападу каталонців і неймовірна сума за МбаппеІспанія — 14:30 2139
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Збірна України розглядає двох спаринг-партнерів замість Ірландії, – ЗМІЗбірна України — 14:15 642
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Євро-2020: ТРК Україна покаже півфінали та фінал турніру, а також матчі нашої збірноїЄвро-2020 — 13:48 4684
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"Трохи Гіггза, трохи Роналду": загадкова смерть унікального вінгера, якого порівнювали із зірковим уродженцем УкраїниОвертайм — 12:00 5203