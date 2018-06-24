Навалка: Поразка в першому матчі – сукупність факторів, ми будемо грати у творчий футбол

Наставник збірної Польщі Адам Навалка поділився очікуваннями на матч проти Колумбії.

"Ми вже говорили про те, що колумбійська команда дуже зіграна, вони шість років грають фактично одним складом під керівництвом одного тренера, ця команда дуже небезпечна на полі.

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Але найголовніше – це те, як ми будемо діяти, ми хочемо зосередитися на наших завданнях і будемо грати в творчий футбол, що ви завтра зможете побачити.



Я не думаю, що це найскладніший матч, який нам належить зіграти, кожен матч відрізняється від попереднього і до кожного ми підходимо дуже серйозно. Так вийшло, що ми програли першу зустріч, але не думаю, що це трагедія.

Команда чудово підготувалася до чемпіонату світу, а та поразка – результат сукупності різних факторів, які не дозволили реалізувати наші плани.

Завтрашній матч ми хочемо зіграти на іншому рівні, ми не розучилися грати в футбол", – цитує Навалку ТАСС.