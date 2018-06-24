toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
НІМЕЧЧИНА - ШВЕЦІЯ БЕЛЬГІЯ - ТУНІС ПІВДЕННА КОРЕЯ - МЕКСИКА Новини ЧС 2018

Навалка: Поразка в першому матчі – сукупність факторів, ми будемо грати у творчий футбол

23 червня 22:39 251 Читать на русском
Навалка: Поразка в першому матчі – сукупність факторів, ми будемо грати у творчий футбол
Адам Навалка / Фото: соцмережі

Наставник збірної Польщі Адам Навалка поділився очікуваннями на матч проти Колумбії.

"Ми вже говорили про те, що колумбійська команда дуже зіграна, вони шість років грають фактично одним складом під керівництвом одного тренера, ця команда дуже небезпечна на полі.

Польща – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

Але найголовніше – це те, як ми будемо діяти, ми хочемо зосередитися на наших завданнях і будемо грати в творчий футбол, що ви завтра зможете побачити.

Я не думаю, що це найскладніший матч, який нам належить зіграти, кожен матч відрізняється від попереднього і до кожного ми підходимо дуже серйозно. Так вийшло, що ми програли першу зустріч, але не думаю, що це трагедія.

Команда чудово підготувалася до чемпіонату світу, а та поразка – результат сукупності різних факторів, які не дозволили реалізувати наші плани.

Завтрашній матч ми хочемо зіграти на іншому рівні, ми не розучилися грати в футбол", – цитує Навалку ТАСС.

ЧС-2018 2 тур

Польща - Колумбія: Неділя 24 червня 2018

Польща
до матчу
9
год
:
37
хв
Колумбія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Адам Навалка Польща - Колумбія Польща Польща
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
3
год
:
37
хв
Англія
15:00
Панама
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук