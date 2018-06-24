Польща – Колумбія: прогноз на матч ЧС-2018

Польща та Колумбія зустрінуться у матчі 2 туру групового етапу чемпіонату світу 2018 у Казані. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Матч Польща – Колумбія відбудеться 24 червня на стадіоні Казані. Початок гри – 21:00. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Японія – Сенегал: прогноз на матч ЧС-2018

Польща – Колумбія, прогноз букмекерів на матч:

Фахівці авторитетної контори Willam Hill фаворитом протистояння вважають Колумбію. Коефіцієнт на перемогу південноамериканської команди становить 2.25, а потенційний тріумф Польщі оцінюється балом 3.20. На нічию ставлять 3.30.

Букмекери з Bwin у представників Європи також вірять менше. На перемогу "Кадри" ставлять коефіцієнт 3.25, нічия оцінюється у 3.40, перемога Колумбії – 2.25.

Нагадаємо, у 1 турі групового етапу ЧС-2018 Колумбія програла Японії, а Польща сенсаційно поступилась Сенегалу.