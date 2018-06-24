Навалка Поражение в первом матче – совокупность факторов, мы будем играть в творческий футбол

Наставник сборной Польши Адам Навалка поделился ожиданиями на матч против Колумбии.

"Мы уже говорили о том, что колумбийская команда очень сыгранная, они шесть лет играют фактически одним составом под руководством одного тренера, эта команда очень опасна на поле.

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Но самое главное – это то, как мы будем действовать, мы хотим сосредоточиться на наших задачах и будем играть в творческий футбол, что вы завтра сможете увидеть.

Я не думаю, что это самый сложный матч, который нам предстоит сыграть, каждый матч отличается от предыдущего и к каждому мы подходим очень серьезно. Так получилось, что мы проиграли первую встречу, но не думаю, что это трагедия.

Команда прекрасно подготовилась к чемпионату мира, а поражение – результат совокупности различных факторов, которые не позволили реализовать наши планы.

Завтрашний матч мы хотим сыграть на другом уровне, мы не разучились играть в футбол", – цитирует Навалку ТАСС.