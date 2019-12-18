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Національна збірна України з кіберфутболу розпочинає підготовку до чемпіонату

17:36 81
Національна збірна України з кіберфутболу розпочинає підготовку до чемпіонату

Після фіналу національного відбору, що пройшов 30 листопада у Будинку футболу, створено першу в історії українську збірну з кіберфутболу.

Нова збірна змагатиметься за право представляти нашу країну в чемпіонаті Європи в дисципліні KONAMI’s eFootball PES 2020.

Національний відбір до української збірної з кіберфутболу тривав майже два місяці і у підсумку визначено 4-х гравців команди. Два з них – основні, два – резервні, які у разі чого зможуть замінити основних гравців, а поки усі разом готуватимуться до матчів кваліфікації.

Тож, знайомтеся з першою національною збірною командою України з кіберфутболу:

Основні гравці:

Сергій Sergobibika Марченко

Віталій budb_Prosche Литвинов

Резервні гравці:

Максим "Makson" Андрасюк
Ігор "ighor_8" Любчак

Жеребкування KONAMI’s eFootball PES 2020 відбудеться в січні 2020 року, матчі кваліфікації пройдуть у березні-травні (там визначаться 16 збірних, які братимуть участь у фіналі), а самі фінали – 9 та 10 липня в Лондоні.

Нагадаємо, що фінансовим партнером кіберфутбольної збірної стала компанія moneyveo (фінтех-компанія, яка започаткувала в Україні сервіс онлайн-кредитування).

Генеральний медіа-партнер національної збірної України з кіберфутболу — кіберспортивний портал gameinside.

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