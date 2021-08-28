Підтримати "синьо-жовтих" у матчі з казахами українці зможуть лише біля екранів телевізорів.

Поєдинок відбірного турніру чемпіонату світу 2022 року між Казахстаном та Україною пройде з глядачами на трибунах, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Казахстану.

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За рішенням місцевої влади та медичних органів стадіон дозволено заповнити не більше, ніж на 30 відсотків (приблизно 9 000 глядачів).

На жаль, поєдинок зможуть відвідати лише місцеві уболівальники – фанати "синьо-жовтих" не зможуть підтримати збірну України. За узгодженням з УЄФА прийнято рішення скасувати квоту 5% квитків для вболівальників гостьових команд на всі вересневі матчі відбору ЧС-2022 та товариські зустрічі національних збірних під час вересневого "вікна". Таке рішення обумовлене нещодавніми спалахами COVID-19 в Європі та великою кількістю матчів, які будуть зіграні протягом цього часу, зазначає офіційний сайт УАФ.

Нагадаємо, поєдинок Казахстан – Україна відбудеться 1 вересня у Нур-Султані на стадіоні Астана Арена. Початок зустрічі о 17:00.

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