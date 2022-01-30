Головний тренер "орлів" Нельсон Веріссімо прокоментував поразку своєї команди від Спортінга (1:2) у Кубку португальської ліги.

"Поразка завжди має негативний аспект. Програш у класичному матчі чи дербі не є винятком. Ми не досягли мети, однієї з тих, що стояли перед нами у цьому сезоні.

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Тепер потрібно зосередитися на наступній грі. Я можу пообіцяти, що ми будемо наполегливо працювати щодня, щоб покращувати гру команди. Ми повинні зростати у різні моменти оборонного та атакувального процесу. Нам треба зберігати більшу концентрацію і покращити певні аспекти.

Бенфіка йде своїм шляхом, відбулася зміна тренера, спосіб роботи змінився, але незважаючи на поразку ми рухаємося правильним курсом", – цитує Веріссімо офіційний сайт "орлів".

Нагадаємо, український нападник Роман Яремчук розпочав матч в основному складі і був замінений на 61-й хвилині.

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