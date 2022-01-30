Бенфіка – Спортінг – 1:2 – відео голів та огляд матчу
00:33 - Читать на русском
Бенфіка поступилася Спортінгу у фіналі Кубка португальської ліги (1:2). Дивіться відео голів та огляд матчу на "Футбол 24".
Кубок португальської ліги, фінал
Бенфіка – Спортінг – 1:2
Голи: Евертон, 23 – Ігнасіу, 49, Сарабія, 78
Яремчук не зміг виграти перший трофей у кар'єрі – Спортінг здолав Бенфіку в фіналі Кубка ліги
Спортінг був фаворитом і впродовж усього матчу підтверджував свій статус. Хоча на перерву Бенфіка навіть зуміла піти лідером. Однак у другому таймі "леви" нарешті зуміли конвертувати свою перевагу в забиті м'ячі. Спортінг переміг заслужено, а Роман Яремчук втратив шанс виграти перший трофей у Португалії.
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