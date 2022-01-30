Кубок португальської ліги, фінал

Бенфіка – Спортінг – 1:2

Голи: Евертон, 23 – Ігнасіу, 49, Сарабія, 78

Яремчук не зміг виграти перший трофей у кар'єрі – Спортінг здолав Бенфіку в фіналі Кубка ліги

Спортінг був фаворитом і впродовж усього матчу підтверджував свій статус. Хоча на перерву Бенфіка навіть зуміла піти лідером. Однак у другому таймі "леви" нарешті зуміли конвертувати свою перевагу в забиті м'ячі. Спортінг переміг заслужено, а Роман Яремчук втратив шанс виграти перший трофей у Португалії.