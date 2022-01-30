Главный тренер "орлов" Нельсон Вериссимо прокомментировал поражение своей команды от Спортинга (1:2) в Кубке португальской лиги.

"Поражение всегда имеет негативный аспект. Проигрыш в классическом матче или дерби не исключение. Мы не достигли цели, одной из тех, которые стояли перед нами в этом сезоне.

Бенфика – Спортинг – 1:2 – видео голов и обзор матча

Теперь необходимо сосредоточиться на следующей игре. Я могу пообещать, что мы будем упорно работать каждый день, чтобы улучшать игру команды. Мы должны расти в разные моменты оборонного и атакующего процесса. Нам следует сохранять большую концентрацию и улучшить определенные аспекты.

Бенфика идет своим путем, произошла смена тренера, способ работы изменился, но несмотря на поражение мы двигаемся по правильному курсу", – цитирует Вериссимо официальный сайт "орлов".

Напомним, украинский нападающий Роман Яремчук начал матч в основном составе и был заменен на 61-й минуте.

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