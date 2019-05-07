"Наскільки ж поганим був Зінченко". Проблеми в обороні, непомітність в атаці й критика англійських ЗМІ за гру з Лестером

Манчестер Сіті з допомогою Олександра Зінченка зробив вирішальний крок до чемпіонства – обіграв Лестер. Українець виглядав блідо, але суперники не скористалися його помилками. Оцінки англійської преси та реакція вболівальників – у нашому матеріалі.

Зінченко традиційно вийшов на лівому фланзі оборони Манчестер Сіті, однак вчора його функції дещо відрізнялися від стандартних. Якщо зазвичай Олександр поєднує зміщення в центр та відкривання в широких позиціях на бровці, то проти Лестера він зосередився на ролі фальшивого фулбека. Українець проводив у півфланзі дуже багато часу, регулярно опинявся в опорній зоні.

Прогрес Зінченка додає варіативності "містянам" на лівому фланзі, але цього разу Гвардіола обмежив його зону відповідальності. Таке рішення мало наслідки для гри Манчестер Сіті. Атакам господарів бракувало ширини, щоб розхитати монолітну оборону Лестера. Стерлінг зліва не отримував належної підтримки, суперники без проблем його перекривали.

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Зінченко великою кількістю підготовчих передач допомагав Давіду Сілві та Ілкаю Гюндогану в побудові атак, вкотре ставши найкращим у матчі за кількістю пасів. От тільки точність цього разу його підвела – лише 82%. Олександр непритаманно для себе багато помилявся в середніх передачах, а будь-які спроби загострити розбивалися об грамотні дії суперників.

У тих одиничних випадках, коли гравець збірної України все ж забігав далі по флангу, неодмінно йшов крос від нього у штрафний майданчик. Результат – всі 4 подачі виявилися невдалими.

Іншими словами, Зінченко в атаці виконав мінімум, але не запропонував нічого цікавого. І з об'єктивних причин (визначені для нього функції, класний захист Лестера), і через свої неоптимальні рішення. Варто відзначити, що українець започаткував єдину результативну атаку в поєдинку, нехай це й проста формальність.

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В обороні Олександру було складно – Лестер будував гру попереду через правий фланг (43% атак). Українець діяв проти трьох опонентів, які активно навантажували зону його відповідальності: крайній хав Олбрайтон по лінії, постійна підтримка від фулбека Перейри та зміщення центрхава Тілеманса.

Коли гості швидко проривалися в глибину флангу, Зінченко губився. Він не розумів, кого перекривати, з запізненням передавав футболістів партнерам, зависав у напівпозиціях. Лестеру вдавалося загострювати, вже до 8-ї хвилини Олекс виправляв ситуацію двома блоками ударів Медісона та Олбрайтона.

У другому таймі "лиси" менше турбували українця, однак той все одно встиг негативно запам'ятатися. Після поганої спроби відбору Зінченка по воротах господарів вистрелив Олбрайтон, а на останніх хвилинах він загубив за спиною Іхеаначо – нігерієць мав розкішний шанс зрівняти рахунок.

Лестер змусив Зінченка серйозно попрацювати. Той старався, але не продемонстрував солідності та впевненості. У показниках Олександра є позитивні моменти (2 виграні відбори, 2 перехоплення, 1 вибивання), за що статистичні портали нагородили його хорошими оцінками: SofaScore – 7.5, WhoScored – 7.3. При цьому також потрібно звернути увагу на інші цифри.

Він має 3 невдалі спроби відбирання, коли необачно викидався на суперників. Зінченко виконав лише 5 підбирань (3 перед власним штрафним), тоді як на його фланзі центрхав Давід Сілва повертав м'яч Манчестер Сіті 6 разів, Гюндоган – 8 (загалом 14), Ляпорт – 7. Сашко виграв лише 50% єдиноборств – поганий результат для захисника.

Захисна карта Зінченка:

Після цього вечора англійська преса обійшлася без компліментів для Зінченка. Враження журналістів від гри Олександра в основному нейтральні або негативні.

Авторитетний Sky Sports поставив Олександру 6 балів – найменше, але стільки ж отримали багато гравців Манчестер Сіті.

Дуже схожа ситуація в аналітичного порталу Squawka – півкоманди має 6 балів, зокрема Зінченко. "22-річний фулбек – фантастична зірка, що сходить, однак у протистоянні з Марком Олбрайтоном і Рікарду Перейрою в нього були проблеми. Відіграв не так впевнено, як у попередніх матчах, але його виступ все одно можна вважати пристойним. Наприкінці зустрічі залишив забагато вільного простору Келечі Іхеаначо, однак той, на щастя для Зінченка, промахнувся", – інформує Вільям Елдрідж.

Зінченко в особливій ролі став найкращим для Гвардіоли фулбеком – його прогрес зекономив Ман Сіті десятки мільйонів

Видання ESPN також оцінило роботу українця в 6. Щоправда, тут такий бал в складі містян означає низький. "Не знав, як діяти з Олбрайтоном, який грав високо на його фланзі. У другому таймі, коли Манчестер Сіті домінував у володінні, виглядав вже краще", – пише кореспондент по Манчестер Сіті Джонатан Сміт.

Популярна місцева газета Manchester Evening News традиційно виставила оцінки, які слабко відповідають враженню від гри футболістів. Зінченко отримав 7 – вище середнього. "В обороні, можливо, змушував нервуватися, але наскільки ж він акуратний, методичний і відмінно технічний на чужій половині поля", – захоплюється видання.

We'll let you take one guess for @VincentKompany's rating @StuBrennanMEN gives his player ratings from the Etihad Stadium after City returned to the top of the @premierleague with one game to go. #MCILEI pic.twitter.com/qJrkTRyGar — Manchester City News (@ManCityMEN) 6. Mai 2019

Профільний портал City Xtra детальніше розібрав гру Олександра: "Один-два рази попадався в обороні, коли обирав погані напрямки переміщення, чи затримувався попереду. Лестеру вдавалося перевантажувати його зону пресингом Тілеманса, який грав ширше звичайного. Рікарду піднімався вище до Олбрайтона, після чого гості тиснули на фланг трьома футболістами. Зінченко не завжди орієнтувався, кого перекривати". 6 балів для Зінченка – погано, але не найгірше.

А от Daily Mail назвав Зінченка найгіршим гравцем у складі Манчестер Сіті – 5 балів. "Посередній для нього вечір. Лівий фланг у Сіті досі просідає", – коротко резюмував Джек Гоган.

Вболівальники дуже радикальні у своїх висловлюваннях. Після вдалого матчу називають українця ледь не богом, а незначний провал – і "його гра лайно". У Twitter чимало образливих фраз на адресу Зінченка, багато хто каже, що він не відповідає рівню команди. Щоправда, адекватні фани продовжують захищати Олександра, вказуючи на десяток вдалих поєдинків перед вчорашньою невдачею. Ось декілька наймеш образливих коментарів:

"Gundogan is not a defensive midfielder and Zinchenko is not a fullback" was THIS close to costing them the title wow — Michael Caley (@MC_of_A) 6. Mai 2019

"Гюндоган не опорник, а Зінченко не крайній захисник – це ледь не коштувало їм титулу".

Lost in this whole 'historic title race' thing is the fact that Zinchenko is god awful — Richard Chambers (@newschambers) 6. Mai 2019

"За цими чемпіонськими перегонами загубився той факт, що Зінченко жахливий".

Oleksandr Zinchenko is absolutely nowhere near good enough for a team like Manchester City! — LordCKS (@LordCKS) 6. Mai 2019

"Олександр Зінченко навіть близько не годиться команді рівня Манчестер Сіті".

How crap has Zinchenko been — Tom Pearson (@ForeverSkyBlue) 6. Mai 2019

"Наскільки ж поганим був Зінченко"...