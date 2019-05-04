Зінченко в особливій ролі став найкращим для Гвардіоли фулбеком – його прогрес зекономив Ман Сіті десятки мільйонів

Олександр Зінченко – основний гравець Манчестер Сіті. Через тиждень він може стати чемпіоном Англії, хоча головний персональний трофей сезону – довіру Пепа Гвардіоли – українець вже здобув.

Манчестер Сіті відмовився від придбання нового лівого захисника, хоча ця позиція була однією з пріоритетних для підсилення. Причина зміни планів – прогрес Олександра Зінченка. За останні місяці українець став основним фулбеком Гвардіоли.

За повідомленнями популярного журналіста Сема Лі саме він буде першим вибором Пепа на лівий фланг оборони в наступному сезоні. З дня на день Зінченко підпише з Ман Сіті новий контракт. Гравець збірної України настільки крутий?

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Почнемо з того, що фулбеків умовно можна розділити на 4 типи: широкі флангові (Енді Робертсон), інвертовані, допоміжні (Кайл Вокер) та класичні оборонні.

Інвертовані фулбеки – фішка Гвардіоли. У Баварії Пеп отримав крайніх захисників (Лам, Алаба), які розкішно вправляються з м'ячем, грають у короткий/середній пас, а вінгери (Роббен, Рібері) віддавали перевагу широким позиціям. В таких умовах логічно було інтерпретувати роль фулбеків по-новому. Вони зміщалися в центр для побудови атак і перевантажували півфланги замість того, щоб грати по всій бровці до лінії воріт і виконувати навіси.

У Манчестер Сіті каталонець придумав щось схоже. Під час травм Менді (перший тип) та подальшого розчарування в ньому Гвардіола спробував зліпити на лівому фланзі інвертованого фулбека. Звичайно, серед наявних у команді гравців (за межами команд Пепа таких одиниці). Вимоги – ліва нога, хороша гра в пас. Вибір впав на Фабіана Делфа та Олександра Зінченка.

Для останнього це було щось зовсім нове. "Здивувався, як працюють крайні захисники. Це одна з ключових позицій на поле. Я навіть уявити раніше такого не міг. Зазвичай як буває: крайні захисники грають широко та відповідають за свого нападника. Тут все по-іншому. У Манчестер Сіті часто фулбеки звужуються в середину до опорних півзахисників, щоб володіти перевагою в центрі поля", – розповідав Зінченко.

У минулому сезоні ставку зробили на англійця. Коли він здав, повноцінний шанс отримав хавбек збірної України. Показники Делфа-2017/18 та Зінченка-2018/19 структурно схожі, але практично в усьому Олександр кращий:

Інвертовані фулбеки через зміщення в центр беруть активну участь у побудові атак (xGBildup – xGB), забезпечують значну підтримку передачами в останній третині поля (Deep Progressions – DProg). Ці функції вимагають постійної та якісної роботи з м'ячем. Щоб зрозуміти, наскільки добре справляється Олександр, наведемо два факти:

1. Зінченко – другий в цьому сезоні АПЛ за середньою кількістю пасів – 85.2 за гру. Лише Жоржінью, через якого будується гра Челсі, частіше зустрічається з м'ячем.

2. Зінченко входить у топ-5 найкращих гравців (які провели 10+ матчів) поточної АПЛ за точністю передач – 92,3% (після Стоунза, Джонса, Компані та Отаменді – всі центрбеки).

Однак гра Зінченка та Делфа не ідентична. І різниця тут на користь українця. Якщо Фабіан діє виключно інвертованим фулбеком, то Олекс в окремих епізодах може з легкістю зіграти так званого "широкого флангового" захисника. У цьому його перевага – він відмінно відчуває ситуацію і додає варіативності.

Теплові карти Делфа (1), Менді (2) та Зінченка (3):

Зінченко став навіть не чимось середнім між Делфом і Менді, а Делфом і Менді в одній особі. Українець прекрасно перемикається між різними ролями, тому залучений у гру команди весь час без виключення. Якщо Олександр виходить на поле, він неодмінно формує в команді найбільш популярні зв'язки (з ближнім центрбеком, з опорником, з лівим атакувальним хавом).

Завдяки особливостям Зінченка та Вокера схема Манчестер Сіті асиметрична. Кайл грає вищезгаданого допоміжного фулбека – напівцентрального/напівкрайнього захисника. Структура гри "містян" зазвичай перекошена на лівий фланг, там розігруються "трикутники". Вокер же підключається вперед вибірково, а більшість часу проводить в обороні, формуючи back3 в початковій стадії атаки.

Манкуніанське дербі, Зінченко – 35, Вокер – 2:

Нещодавно ми порівнювали показники Зінченка з головною трансферною ціллю Сіті Беном Чілвелом. Суха статистика говорить за українця, але потрібно робити поправку на стиль гри команд і вимоги від футболістів у Сіті та Лестері. Можливо, Чілвел надійніший в захисній роботі, однак останнім часом Зінченко додав і в цьому.

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Його зона традиційно вважається мішенню для верхових закидань суперника. Олекс працює над цим. У нинішній АПЛ він в середньому виграє 2 верхові дуелі за матч – хороший показник.

"Містяни" не особливо рахують гроші на трансфери, але викидати понад 50 мільйонів за нового гравця, на позиції якого є прогресуючий проспект з позитивним впливом на гру команди, – нерозумно. Зінченко переконав Пепа, що може бути не гіршим за статусних англійських збірників.

Після оголошення символічної збірної сезону АПЛ деякі вболівальники Манчестер Сіті поставили собі питання, чи не заслужив Зінченко місце Робертсона на лівій бровці. Ставити їх в один ряд наразі безглуздо: Енді проводить великий сезон, має визначальне значення у футболі Клоппа, клепає асисти один за одним.

Лівий захисник Сіті та лівий захисник Ліверпуля – різні позиції. Однак деякі цифри Зінченка та Робертсона порівняти все ж цікаво. Енді поступається йому в залученості у творчу роботу команди та якості її виконання. Це наслідок різного футболу команд. Втім, гравець Ліверпуля має гірші й захисні показники.

Важливо, що ми оперуємо даними, скоректованими на володіння. Це частково нівелює різницю в стилях команд. Відбирання в середньому на матч: Зінченко – 2.97, Робертсон – 2.77. Перехоплення за гру: Зінченко – 2.25, Робертсон – 1.68. Тут немає спроби показати, що Енді гірший захисник. Лише черговий доказ того, що Олександр пристойно виглядає на рівні найкращих у найкращій лізі світу.

Манчестер Сіті виграв усі 20 матчів АПЛ, в яких виходив на поле Олександр. Ця серія – не більше, ніж приємний бонус. Важливо те, що українець неймовірно прогресує, а Гвардіола зробив явний жест довіри, відмовившись від придбання нового лівого захисника.

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