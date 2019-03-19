"Наші легіонери спіймали зірочку". Аутсайдера засудили проти Реброва – українське дербі в Угорщині закінчилось скандалом

Український легіонер угорського Халадаша Юрій Габовда відверто розповів "Футбол 24" про запеклий поєдинок 25 туру із Ференцварошем.

Минулої суботи у чемпіонаті Угорщини зійшлися клуби з різних полюсів турнірної таблиці. Ференцварош, очолюваний Сергієм Ребровим, з Ігорем Харатіним та Іваном Петряком у складі, – беззаперечний лідер. "Фраді" випереджають найближчого переслідувача – Віді – на 8 очок. Ну а Халадаш, за який виступають Юрій Габовда та Олег Голодюк, посідає останнє місце. Результат такого протистояння – очевидний? А от і ні. Виявилося, що не все так просто.

Андердог надійно оборонявся і намагався відповідати атаками на атаки іменитого суперника. Легендарний 42-річний Габор Кірай навіть потягнув пенальті – здавалося, що фортуна повністю на боці Халадаша. Але на 69-ій хвилині Ференцварош таки забив, зробивши це за доволі суперечливих обставин. Суддівська бригада трактувала гол, як легальний, що викликало бурю негативних емоцій у Кірая та всієї команди. Голкіпера вилучили, знекровлений і деморалізований Халадаш пропустив вдруге – 0:2.

Юрій Габовда не зумів допомогти своєму клубу через перебір жовтих карток (до слова, не зіграв і Голодюк – він травмований). У розмові з "Футбол 24" український універсал поділився емоціями від дошкульної поразки.

– Юрію, у суботу Халадаш – засудили? Які у тебе думки та емоції?

– Відразу хочу сказати, що ми взагалі нічим не поступались Ференцварошу, а за моментами навіть переважали їх. Тому такої поразки не заслужили – це 100 відсотків. Відчувалося, що Ференцварош десь навіть побоювався нас. Ми перемогли їх у себе вдома, і зараз також приїхали за очками, адже кожен пункт для Халадаша – на вагу золота.

Дуже прикро, що ми програли саме в такий спосіб. Не стверджуватиму, що нас навмисно засуджували, хоча не все, що відбулося на полі, було справедливим. Так чи інакше, потрібно забути цю гру і рухатись далі.

– Ветеран Кірай отримав вилучення. Як головний арбітр наважився так вчинити з іконою угорського футболу?

– Нашого голкіпера можна зрозуміти – емоції його переповнювали. По-перше, до вилучення він надійно тримав ворота на замку, здійснив кілька чудових сейвів і навіть парирував пенальті. При рахунку 0:0 нам забивають з офсайду ще й вилучають Кірая з поля – це повна катастрофа! Там був очевидний офсайд одразу у двох гравців суперника, причому один із них явно перешкоджав нашому голкіперу при ударі.

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– Чи великий скандал розгорівся за мотивами цього матчу? Можливо, Халадаш збирається подавати скаргу у відповідні органи?

– Щодо скандалу – не знаю. Але бачу, що на всіх сайтах і в телепрограмах розбирають цей момент. Цікаво, що на один з ефірів запросили колишнього рефері ФІФА, який підтвердив очевидність цього фатального для нас офсайду. Щодо апеляцій Халадаша у відповідні органи не знаю нічого. Це вже не моя справа, рішення прийматиме керівництво клубу.

– Ти пропускав цю гру. Із лави стежити за тим, як твою команду "топлять", ще важче?

– Я чекав цього поєдинку, наче фіналу. По-перше, гра проти лідера чемпіонату. По-друге, можливість проявити себе проти хорошого суперника, тим паче, що очолює цю команду Сергій Ребров. Плюс – є українські легіонери у Ференцвароші, це також було хорошим стимулом "порубатись" на полі (Усміхається). Під час перегляду матчу не знаходив собі місця. Настільки нервував, що у деяких моментах хотілося вибігти на поле.

– Чи обговорював суперечливі події того матчу з кимось із наших легіонерів Ференцвароша?

– Ти знаєш, не обговорював я нічого і ні з ким. По-перше, на емоціях міг наговорити багато зайвого. По-друге, наші молоді легіонери, напевно, спіймали зірочку – поводяться не зовсім правильно. Тому мені це було нецікаво. Бажаю їм стати чемпіонами, але справедливо, у чесній боротьбі.

– Халадаш відстає від рятівної зони вже на 11 очок. Команда ще вірить у свій порятунок?

– Та хоч навіть мінус 20 очок! Як би там було, а ми зупинятись не збираємось. Будемо битись до кінця. Переглянь будь-який із наших матчів – там помітно, що ми граємо у Футбол. Але такого нефарту, який нас супроводжує у багатьох матчах, я у своїй кар’єрі ще не зустрічав.

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