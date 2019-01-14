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Наполі здолав Сассуоло, Інтер познущався над Беневенто: Кубок Італії, 1/8 фіналу

13 січня 23:40 92 Читать на русском
Наполі здолав Сассуоло, Інтер познущався над Беневенто: Кубок Італії, 1/8 фіналу

Відбулися чергові матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Інтер, Наполі та Фіорентина вийшли у наступний раунд турніру.

Кубок Італії, 1/8 фіналу

Торіно – Фіорентина – 0:2

Голи: К'єза, 87, 90+2

Інтер – Беневенто – 6:2

Голи: Ікарді, 3 (пенальті), Кандрева, 7, 90+5, Енріке, 45+1, Мартінес, 48, 66 – Інсіньє, 58, Бандінеллі, 74

Наполі – Сассуоло – 2:0

Голи: Мілік, 15, Руїс, 74

Торіно на власному полі поступився Фіорентині. Перемогу "фіалкам" приніс нападник Федеріко К'єза, який відзначився двома забитими м'ячами наприкінці зустрічі.

У чвертьфіналі Фіорентина зіграє з переможцем пари Рома – Віртус Ентелла.

Інтер – Беневенто – 6:2 – відео голів та огляд матчу

Інтер впевнено розпочав матч проти Беневенто, ще до перерви забивши супернику три "сухих" м'ячі. В другому таймі Кандрева забив свій другий гол, а Лаутаро Мартінес оформив дубль. Беневенто відповів голами Роберто Інсіньє та Бандінеллі. У чвертьфіналі Інтер зіграє з Лаціо.

Наполі вдома легкоо обіграв Сассуоло. Аркадіуш Мілік на початку першого тайму відкрив рахунок, а Фабіан Руїс після перерви закріпив перевагу господарів. В 1/4 фіналу "партенопейці" зіграють з колишньою командою Карло Анчелотті Міланом.

Кубок Італії1/8 фіналу

Наполі - Сассуоло: Неділя 13 січня 2019

Наполі
Матч завершено
2 : 0
Сассуоло
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