Наполи одержал сенсационную выездную победу над Интером в первом полуфинале Кубка Италии

Наполи в рамках первого матча полуфинала Кубка Италии неожиданно переиграл Интер на Джузеппе Меацца.

Полуфиналы Кубка Италии проводят в два матча, поэтому тренеры начинают играться в стратегию. Вероятно, именно поэтому первый тайм встречи между Интером и Наполи оказался довольно скучным – достойными внимания болельщиков было только два или три момента. В частности, "нерадзурри" могли выйти вперёд после контратаки 3-в-3 на 16-й минуте (Лаутаро слабо пробил в руки оспин) и со штрафного на 28-й (Бираги выстрелил рядом с правой штангой). В целом, миланцы выглядели значительно сильнее в позиционной и беговой работе, полностью удерживая инициативу, но впереди у них было довольно сухо.

Неаполитанцы имели шансы куда круче. Так, на 31-й Эльмасу удался классный прорыв на левую половину штрафной с прострелом-ударом (защитники выбили мяч на угловой), а перед самым свистком на перерыв гостям удалась контра 3-в-2 с передачей на правый край – Зелински выстрелил, Паделли парировал, а мяч тут же влетел в руку де Врею. Арбитр решил, что это было попадание, поэтому не назначил пенальти. Где-то так оно и было. В целом же, подопечные Рино Гаттузо выглядели пассивно, сильно прижимаясь к воротам при обороне и изредка вылетая в контратаки. Правда, их старались завершать ударами.

Первая половина второго тайма мало отличалась от того, чтобы болельщики увидели до перерыва. Интер продолжил катать мяч, доводя владение до 60-65 процентов, но всё это было до чужой трети поля. Там Наполи грамотно закрывался, поэтому моментов, кроме замыкания затылком в руки Оспине у Лукаку, миланцы не имели. "Партенопеи" прои этом редко выходили в контратаки, однако забить удалось чуть ли не в первой – на 59-й минуте они красиво прошли полполя и завершили момент обыгрышем Ди Лоренцо с Руисом на границе штрафной. После этого Фабиан нанёс удар метров с 22-х точно в левую девятку – 0:1!

Антонио Конте сразу бросил в бой Эриксена, однако до 70-х минут Интер оставался вообще без моментов. Первый случился на 73-й, представляя собой дальний удар Эриксена рядом с левой девяткой, однако лучшую возможность сравнять счёт хозяева упустили на 76-й – Лукаку замкнул прострел Мартинеса с левого фланга, выстрел заблокировали, пошла куча отскоков, и мяч Оспина остановил аж на линии ворот. Между этими эпизодами случились также выход на поле Санчеса и несколько перспективных подходов Интера к штрафной, но в целом на половине поля неаполитанцев было сухо. Конте так свирепствовал, что аж жёлтую карточку заработал.

Эндшпиль поединка вообще не впечатлил. Интер как держал мяч, так и продолжил это делать, однако оборона Наполи накрывала все попытки миланцев обострить игру на чужой трети поля. Подопечные Антонио Конте за 10 последних минут основного времени и 4 минуты компенсированного имели лишь несколько заблокированных ударов из-за пределов штрафной. В конце концов, финальный свисток зафиксировал очень неожиданную, но заслуженную победу гостей. Ответный матч – 5 марта в Неаполе.