Наполі сьогодні може оголосити про трансфер Хамеса

Півзахисник Реала Хамес Родрігес може сьогодні перейти в Наполі.

Сьогодні, 9 липня, Наполі може оголосити про перехід півзахисника мадридського Реала Хамеса Родрігеса, повідомляє Marca.

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Спортивний директор "партенопейців" Крістіано Джінтолі прибув у Мадрид для завершення переговорів щодо 27-річного колумбійця.

Єдиною проблемою залишається формат угоди. Наполі хоче орендувати футболіста з правом викупу, тоді як Реал наполягає на повноцінному трансфері за 42 млн євро.

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