Де Лаурентіс принизив Саррі і порівняв його з Анчелотті

Ауреліо Де Лаурентіс і Мауріціо Саррі часів спільної роботи в Наполі / Getty Images

Очільник Наполі вже підливає масла у вогонь майбутніх протистоянь з Ювентусом.

Ауреліо Де Лаурентіс сумнівається, що Мауріціо Саррі досягне успіху на тренерському мостику Ювентуса.

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"Саррі – людина стадіону, з фанатської трибуни. Він подобається вболівальникам. Анчелотті, на відміну від нього, – керівник. Це можна буде чітко побачити, коли Анчелотті переможе Ювентус.

Саррі кричить і постійно лається. Подивимося, як він адаптується до стилю своєї нової команди. Але буде ще краще побачити те, як Анчелотті переможе Юве на полі. Що тоді скажуть вболівальники Наполі, які вважають Саррі величезним зрадником?" – цитує Де Лаурентіса Sport Mediaset.

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Нагадаємо, Мауріціо Саррі очолював Наполі з 2015 по 2018 роки, а минулого тижня стало відомо, що він став новим тренером туринського Ювентуса.